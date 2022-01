Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre viaja a Brasília em busca de financiamento internacional e revitalização do Centro

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma das pautas será um encontro com representantes da Caixa Econômica Federal para avançar nas tratativas de recuperação do prédio do Cine Imperial. Foto: Mateus Raugust/PMPA Uma das pautas será um encontro com representantes da Caixa Econômica Federal para avançar nas tratativas de recuperação do prédio do Cine Imperial. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo irá tratar, nesta segunda-feira (31), em Brasília, da terceira carta consulta internacional, com ênfase em macrodrenagem, áreas de risco de inundações e estrutura viária, com gestores do New Development Bank, o Banco do Brics. Além disso, terá encontro na Caixa Econômica Federal para avançar nas tratativas de recuperação do prédio do Cine Imperial.

Na terça-feira (1), o prefeito reúne-se com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, para encaminhar solicitação do município, que tem interesse em dois imóveis do INSS no Centro Histórico. O objetivo é integrar os espaços ao programa Centro Mais, considerando as estratégias de transformação do bairro aprovadas no Plano de Reabilitação do Centro Histórico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre