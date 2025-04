Futebol Apostas ilegais: campeões do mundo pela Argentina são investigados

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Dentre os nomes citados estão os argentinos Leandro Paredes e Ángel Di María (foto). (Foto: Divulgação/AFA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O escândalo de apostas em plataformas ilegais que abalou o futebol italiano em 2023 continua ganhando novos desdobramentos e atingindo nomes de peso do cenário nacional e internacional. Depois das longas suspensões dos meio-campistas Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, a investigação conduzida pelas autoridades italianas agora mira ao menos 12 novos atletas — incluindo jogadores em atividade e ex-jogadores — que teriam utilizado sites clandestinos de apostas entre dezembro de 2021 e outubro de 2023.

Entre os nomes citados pelas agências de notícias italianas Ansa e AGI, estão os argentinos Leandro Paredes, atualmente na Roma, e Ángel Di María, campeão mundial com a Argentina em 2022 e atualmente no Benfica. “As apostas teriam sido feitas em esportes diversos, com destaque para o pôquer”, informaram fontes próximas à investigação.

O caso teve início em 2023, quando vieram à tona as primeiras denúncias e os nomes de Alessandro Florenzi (AC Milan) e Nicolò Zaniolo (Fiorentina) foram citados pela imprensa italiana. A partir da análise dos celulares de Tonali e Fagioli — que colaboraram com as investigações e participaram de audiências formais —, a lista de envolvidos cresceu. Estão sendo investigados também jogadores como Weston McKennie e Mattia Perin, ambos com passagem pela Juventus, além de Raoul Bellanova (Atalanta) e Samuele Ricci (Torino).

Embora a Justiça italiana não tenha confirmado oficialmente os nomes em apuração, as informações obtidas pelas agências indicam que os atletas podem ser punidos com multas de até 250 euros (equivalente a cerca de R$ 1.619 na cotação atual), além de responderem a processos disciplinares conduzidos pela Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Tonali, atualmente no Newcastle, e Fagioli, que deixou a Juventus e hoje atua pela Fiorentina, foram punidos com suspensões de 10 e 7 meses, respectivamente, em outubro de 2023. Ambos já cumpriram integralmente suas penas.

O caso lança nova luz sobre a relação entre futebol e o mercado de apostas, cada vez mais presente no cotidiano esportivo, e levanta preocupações sobre os mecanismos de controle e prevenção dentro dos clubes e entidades responsáveis. As investigações seguem em curso. (Com informações do Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/por-causa-de-apostas-ilegais-campeoes-do-mundo-pela-argentina-sao-investigados/

Apostas ilegais: campeões do mundo pela Argentina são investigados

2025-04-12