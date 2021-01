Uma mulher de 67 anos, moradora de Jerusalém (Israel), recebeu cinco doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus na última quinta (14), em um centro de vacinação da cidade, de acordo com reportagem do “Jerusalem Post”.

Em vez de receber uma dose (30 microgramas) durante o processo de inoculação, ela acidentalmente recebeu um frasco inteiro – 150 microgramas. Para efeito de comparação, cada dose da Moderna tem 100 microgramas.

Embora ela não tenha mostrado efeitos colaterais imediatos, a idosa foi levada para o Centro Médico Shaare Zedek para observação. Um porta-voz do hospital disse que ela estava bem.

Este não é o primeiro incidente em que a equipe do centro de vacinação do Maccabi Healthcare Services administra muitas doses da vacina Pfizer.

Um profissional médico recebeu cerca de cinco ou seis doses da vacina contra o coronavírus em uma inoculação em dezembro, no início da campanha de vacinação do país do Oriente Médio. Ele também foi monitorado em um hospital logo em seguida, não apresentou efeitos colaterais e recebeu alta no mesmo dia.

“Isso acontece por uma razão muito simples”, explicou Cyrille Cohen, chefe do laboratório de imunoterapia da Universidade Bar-Ilan. “Depois de tantos pacientes, a enfermeira, acostumada a às vezes injetar todo o conteúdo do frasco – não para essa vacina, mas em geral – se engana e pega todo o composto. Estou surpreso que tenha acontecido apenas duas vezes”, acrescentou.

Em ambos os casos, conforme observado, os indivíduos que receberam as doses extras tiveram pouco ou nenhum efeito colateral, exceto talvez no local da injeção. Cohen disse que nenhum efeito colateral deve ser esperado, já que a Pfizer administrou três a quatro vezes mais do que a dose regular dada hoje quando realizou seus testes clínicos, o que foi tolerado pela maioria dos pacientes.

Queda

Dados preliminares de Israel sugerem que as taxas de infecção de covid-19 começaram a diminuir entre um grupo de receptores de vacina contra a doença, duas semanas depois de terem recebido a primeira injeção do imunizador da Pfizer e da BioNTech.

O pequeno país – cuja população de cerca de 9 milhões de habitantes é quase o tamanho da cidade de Nova York (EUA) – vacinou quase um quarto de sua população em pouco menos de um mês, sendo a primeira nação a atingir essa marca enquanto luta contra o aumento de novas infecções.

O maior operador de planos de saúde de Israel, Clalit Health Services, comparou as taxas de positividade do teste entre 200 mil pessoas com mais de 60 anos que receberam a vacina com 200 mil que não receberam.

Até o dia 14, havia pouca diferença entre os dois grupos. Mas depois disso, os dados mostraram uma queda de 33% nas taxas de infecção entre aqueles que já haviam sido vacinados, em comparação com aqueles que não haviam.

A Clalit observou que o número de pessoas infectadas foi estatisticamente significativo, mas disse que não divulgaria os números finais até que seu estudo fosse publicado.

A Pfizer diz que as pessoas devem receber as duas doses da vacina para que ela seja totalmente eficaz. Nos testes da Pfizer, a vacina mostrou demorar cerca de 12 dias para começar a proteger as pessoas.