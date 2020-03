Notícias Por causa do coronavírus, estão suspensas as cerimônias e outros eventos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Medida não afeta as formaturas agendadas para os próximos dias. (Foto: Divulgação/UFRGS)

Desde essa sexta-feira (13), estão suspensas na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) atividades extracurriculares como aulas inaugurais, cerimônias de entrega de títulos honoríficos, posses e eventos comemorativos, científicos, artísticos e culturais. A medida, adotada em caráter temporário e preventivo diante da expansão dos casos de infecção por coronavírus, não afeta as cinco formaturas agendadas para os próximos dias, cujo calendário foi mantido.

Segundo a instituição de ensino superior sediada em Porto Alegre, o público receberá recomendações específicas para essas colações de grau. “A Universidade orienta que pessoas com sintomas da doença ou que tenham contato próximo com outras pessoas sintomáticas evitem comparecer às solenidades”, frisou um comunicado no site oficial www.ufrgs.br. “Nesses casos, é possível acompanhar as cerimônias pela internet, já que as produtoras transmitem as formaturas ao vivo”.

A Reitoria da UFRGS também salientou que estão mantidas as aulas em todos os campi. Fez a ressalva, entretanto, de que está atenta à situação da pandemia e que, se houver necessidade, poderá alterar as ações.

Outra medida adotada foi a instituição de um comitê responsável pelo plano de contingenciamento frente ao coronavírus. O grupo tem a participação de todos os segmentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (técnicos administrativos, docentes e alunos) e está trabalhando em conjunto com autoridades sanitárias municipais, estaduais e federais. Em sua primeira reunião, o comitê elaborou um documento com orientações à comunidade universitária. Confira, a seguir, as principais diretrizes.

Orientações

– Os membros da comunidade universitária (alunos, docentes e técnicos administrativos) com febre e sintomas respiratórios, provenientes de área com transmissão local nos últimos 14 dias, não devem vir para a Universidade e, sim, procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência, evitando comparecer a hospitais;

– Devem ser canceladas as viagens não essenciais (dentro do País e para o exterior) de docentes, discentes e técnicos administrativos.

Os integrantes da comunidade universitária (alunos, docentes e técnicos administrativos) que pertençam aos grupos vulneráveis às formas mais graves (idosos, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos e imunossuprimidos em geral), mesmo quando não retornados de viagens, poderão trabalhar remotamente e ter modificadas as atividades, visando minimizar sua exposição ao vírus;

– Deve ser evitado o uso do ar-condicionado e mantidas as janelas abertas, sempre que possível, em todos os locais. Não utilizar bebedouros e, sim, utensílios individuais;

– Os docentes devem fazer uma avaliação de quais atividades de suas disciplinas poderão ser ministradas à distância, caso haja interrupção das atividades essenciais;

– Reforçar as medidas de higiene antes do acesso aos Restaurantes Universitários, como a lavagem frequente das mãos. Ao espirrar ou tossir, é recomendado utilizar lenço descartável, ou, ainda, tapar a boca com o braço, evitando usar a mão, que, em contato com objetos e superfícies, pode ser um vetor para a contaminação. Também se recomenda evitar conversas em frente ao buffet.

– Suspender todas as atividades extracurriculares, como aulas inaugurais, cerimônias de entrega de títulos honoríficos, posses e eventos comemorativos, científicos, artísticos e culturais. Neste momento, excetuam-se as cinco formaturas já agendadas;

– Recomenda-se, no entanto, às pessoas que estejam com sintomas da doença ou que tenham contato próximo com alguém que esteja com sintomas, que evitem comparecer às solenidades. Destaca-se que as produtoras transmitem ao vivo a cerimônia pela internet.

Cancelar férias de docentes e técnicos administrativos, quando seu trabalho for considerado essencial para o enfrentamento da pandemia;

– O Comitê, em caráter permanente, revisará as orientações, conforme a evolução da pandemia. Todas as atualizações serão publicadas pelos canais oficiais da Universidade.



