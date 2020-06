A Fórmula 1 divulgou, na madrugada desta sexta-feira (12), mais uma atualização do seu calendário de 2020. A novidade fica por conta do cancelamento das etapas de Singapura, Azerbaijão e Japão em razão da pandemia do novo coronavírus.

Marcado para o dia 5 de julho, o GP da Áustria segue como abertura da temporada. Prevista inicialmente para 7 de junho, a etapa do Azerbaijão havia sido adiada em um primeiro momento. Já os GPs de Singapura e Japão estavam agendados, respectivamente, para 20 de setembro e 11 de outubro na primeira versão do calendário.

No comunicado, a Fórmula 1 explicou que o motivo do cancelamento das corridas do Azerbaijão e de Singapura foi que ambos os países precisariam de um prazo maior para construir seus respectivos circuitos de rua em meio à pandemia. Já o Japão foi retirado do calendário por conta das suas medidas restritivas de viagens até o presente momento.

A F1 também informou que está confiante em realizar entre 15 e 18 corridas nesta temporada, que está prevista para terminar em Abu Dhabi, em meados de dezembro. Até o momento, a categoria divulgou apenas a primeira parte do seu calendário com oito etapas, sendo a oitava delas o GP de Monza, na Itália, no dia 6 de setembro.