Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

A Festa de São Jorge foi transferida para os dias 23 e 27 de setembro. A tradicional celebração do dia 23 de abril teve sua data alterada por decisão do Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime Spengler. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (17), em conjunto com o Pároco da Igreja São Jorge, Pe. Sérgio Belmonte.

No dia 23 de abril, a Igreja São Jorge permanecerá fechada. Apenas duas missas serão transmitidas pelo facebook.com/paroquiasaojorge, às 10h e 18h. No dia 23 de setembro, será realizada toda a programação prevista para o dia 23 de abril.

No dia 27 de setembro, acontece a tradicional procissão de São Jorge, Missa e festejos populares. O padre Sérgio Belmonte afirmou que a decisão de alterar a data deve-se as recomendações das autoridades públicas e de saúde diante da crise epidemiológica, provocada pelo coronavírus. “Nosso povo não pode ficar sem uma das maiores festas religiosas da Capital, por isso é prudente a decisão do Arcebispo de remarcar o evento religioso para o mês de setembro”.

