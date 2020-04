Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 923 casos de coronavírus em 101 municípios

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no RS Foto: Divulgação Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aumentou para 923 o número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (22) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Novas ocorrências foram registradas em Marau, Porto Alegre e Sapucaia do Sul. A doença, que já atinge 101 municípios gaúchos, provocou 27 mortes no Estado.

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, com 394 ocorrências e dez óbitos. O balanço atualizado da Covid-19 no Estado pode ser conferido aqui.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul