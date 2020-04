Brasil Provas do Enem Digital são adiadas para os dias 22 e 29 de novembro

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Não houve mudanças em relação à aplicação do Enem impresso Foto: Divulgação

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), publicou nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial da União, uma alteração no calendário do exame.

As provas do Enem Digital, que serão realizadas pela primeira vez neste ano e estavam marcadas para outubro, foram adiadas para os dias 22 e 29 de novembro. Não houve mudanças em relação à aplicação do Enem impresso, previsto para os dias 1º e 8 de novembro.

O Inep, ligado ao Ministério da Educação, também anunciou a concessão da gratuidade da taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados no edital, mesmo sem o pedido formal dos inscritos, devido à paralisação das aulas em Estados e municípios em razão da pandemia de coronavírus.

A regra vale tanto para os participantes que optarem pelo Enem impresso quanto para os que escolherem o Enem digital e se aplica, inclusive, aos isentos em 2019 que faltaram aos dois dias de provas e não justificaram a ausência.

