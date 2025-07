Política Líder do Partido Liberal faz apelo para Eduardo Bolsonaro voltar e não perder mandato de deputado federal

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

"Mandei mensagem para ele (Eduardo Bolsonaro). Espero que isso não venha a acontecer (abandonar o mandato)", disse Sóstenes Cavalcante. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, manifestou nessa segunda-feira (14) sua posição favorável à volta do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao Brasil. Em entrevista concedida à Coluna do Estadão, Eduardo revelou que pretende abrir mão do mandato e permanecer morando nos Estados Unidos. Caso ele não retorne ao País até o próximo domingo (20), quando a licença parlamentar perde a validade, haverá a perda automática do cargo.

“Mandei mensagem para ele (Eduardo Bolsonaro). Espero que isso não venha a acontecer (abandonar o mandato). Defendo que ele volte”, declarou Sóstenes.

Durante a entrevista, Eduardo Bolsonaro avaliou que, caso decidisse retornar ao Brasil, provavelmente seria preso. Ele é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por supostos crimes relacionados à coação no curso do processo penal, obstrução de investigação contra organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) atribui a Eduardo a condução de uma campanha pública de intimidação contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal que estão envolvidos em investigações contra bolsonaristas.

“Tenho dois caminhos bem claros: seguir nos Estados Unidos trabalhando na nossa causa ou retornar para ser preso. Acho que ninguém duvida que eu seria preso se eu retornar para o Brasil”, afirmou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Sóstenes Cavalcante concordou com a avaliação de Eduardo e não descartou a possibilidade de prisão ao seu retorno. “Não posso descartar a possibilidade (de ele ser preso na volta ao País). No Brasil de hoje, a gente não tem segurança jurídica, nem sequer um parlamentar”, completou o líder do PL na Câmara.

Na última semana, em meio a tensões comerciais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma sobretaxa de 50% às importações brasileiras e criticou a suposta perseguição judicial sofrida por Jair Bolsonaro no Brasil. Eduardo Bolsonaro aproveitou o episódio para cobrar do Congresso Nacional uma anistia ao pai. O senador Flávio Bolsonaro também defendeu a mesma medida.

Vale lembrar que Jair Bolsonaro é réu no STF na ação penal que investiga as tentativas de golpe contra a democracia. A situação política do clã Bolsonaro segue sob intenso escrutínio da Justiça e do Congresso, enquanto as discussões sobre imunidade, mandato e investigações seguem abertas. (Com informações do Estado de S. Paulo)

