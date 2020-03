Celebridades Por coronavírus, Anitta cogita estender férias nas Maldivas

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Cantora e namorado passam férias nas Maldivas Foto: Reprodução/@anitta no Instagram Cantora e namorado passam férias nas Maldivas. (Foto: Reprodução/@anitta no Instagram) Foto: Reprodução/@anitta no Instagram

De férias com o namorado nas Maldivas, a cantora Anitta utilizou o Instagram na quarta-feira (11) para comentar sobre o suposto rumor de que o governo local pode fechar as portas após duas pessoas serem diagnosticadas com coronavírus.

“O que não seria uma coisa ruim, talvez eu ficaria feliz com isso por um tempo… depois eu poderia ficar ‘encacetada’ com isso. Se fosse um tempo indeterminado como um mês, dois, três… vai passando e você vai ficando agoniada, mas acho que duas semanas a mais acho que rola”, comentou ela na rede social.

Os primeiros casos de coronavírus nas Maldivas foram descobertos no último sábado (07). Dois funcionários de um hotel de luxo, estrangeiros, trabalhavam no Kuredu Island Resort, a cerca de 150 km da capital das Maldivas e a 548 km do Lux South Ari Atoll, onde a cantora está hospedada, de acordo com informações do site ‘Sic’.

