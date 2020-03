Celebridades Grazi Massafera ganha carro importado de Caio Castro, segundo colunista

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

O relacionamento de Grazi Massafera e Caio Castro está cada vez mais intenso e forte. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, o ator quis surpreender Grazi com um presentão: um carro importado.

Ainda de acordo com a coluna de Fábia, Caio Castro esteve em uma concessionária em São Paulo para comprar dois carrões: uma Mercedes conversível e um Jeep Wrangler. O conversível é para o próprio Castro, que pediu que o carro fosse modificado e por conta disso, não tem como precisar o preço do veículo que só chega em agosto. Já o Jeep, cujo preço varia entre R$ 99 mil e R$ 272 mil, será um presente do galã para a amada.

Mesmo não postando fotos juntos nas redes sociais procurando ter um relacionamento discreto, o casal usa aliança de compromisso, foram viajar juntos, entre outros flagras feitos pela imprensa em que os atores aparecem lado a lado.

