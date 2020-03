Celebridades Luana Piovani fala sobre autoestima: “Sou uma menina meio menino”

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

"Sou solta... Sempre consegui quem eu tinha escolhido", diz a atriz e apresentadora Foto: Divulgação "Sou solta... Sempre consegui quem eu tinha escolhido", diz a atriz e apresentadora. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luana Piovani participou de uma live em que fala sobre autoestima em relacionamentos amorosos. Entre as revelações da atriz, está o sentimento de liberdade, sobre o qual ela diz ser uma menina meio menino”.

“Me faço boa companhia e sou uma pessoa aberta a conhecer gente, a troca. Por exemplo, adoro bar, balcão. Fico de butuca no barman. Quando tem sushi bar, pergunto qual o peixe… Sou uma menina menina meio menino. Sempre fui. Sou solta”, afirma.

“Sempre fui segura. Essa sorte eu dei na vida. Já tomei pé na bunda, mas sempre consegui quem tinha escolhido. De início, eles ficam meio ressabiados, mas não acham ruim”, diz.

Luana ainda falou sobre a sensação de que alguns homens lhe tratem como “troféu”. “Lido com isso há muito tempo. Agora, em Portugal, é um pouco diferente. Meu novo namorado, por exemplo, ele até lida com o troféu, mas de um outro jeito. Quando me conheceu, não sabia desse troféu”, acredita. Ela também falou sobre a rivalidade feminina em relacionamentos.

“Isso é uma escola de baixa estima. Nunca entendi que a culpa era da outra. Você tem que procurar um culpado, e não quer pensar na possibilidade de não estar com aquela pessoa. Você não se sente importante o suficiente para ir embora mesmo tendo sido maltratado”, reflete.

