Tom Hanks diz que ele e a esposa estão com coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Tom Hanks, 63, anunciou na noite de quarta-feira (11), por meio de suas redes sociais, que ele e a mulher, Rita, estão com o novo coronavírus. O casal está na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley.

“Olá, pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios que iam e vinham. Leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus, e o resultado foi positivo”, escreveu Hanks, no Twitter.

“Bem, o que fazer a seguir? Os médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer do que encarar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado. Se cuidem!”, completou.

No longa, Hanks faz o papel do coronel Tom Parker, empresário excêntrico de Presley que preparou o cantor para o estrelato na década de 1950. Segundo informações do jornal The New York Times, a produção do filme, dirigida por Baz Luhrmann, deve começar a ser filmada na segunda-feira (16).

Em comunicado, a Warner Bros., estúdio responsável pelo filme, informou que está tomando precauções para proteger todos os que trabalham em suas produções todo o mundo. “A saúde e a segurança dos membros de nossa empresa são sempre nossa principal prioridade”, afirmou o estúdio, em nota.​ A Austrália tem mais de 120 casos de coronavírus confirmados na quarta-feira.

Declarado como pandemia segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) na quarta-feira, o novo coronavírus vem preocupando também as celebridades. Sempre viajando, muitas delas decidiram compartilhar sua proteção contra a doença nas redes sociais.

A modelo Naomi Campbell, 49, chamou atenção de muitos internautas ao publicar fotos em que aparece com uma vestimenta diferenciada. De macacão, luvas e máscara facial, a modelo disparou mensagens como: “Segurança primeiro” e “Não esqueça das luvas”, em suas redes.

A socialite Kim Kardashian, 39, também mostrou seu kit de proteção através dos stories. Já a atriz Selena Gomez compartilhou um foto em que aparece de máscara no aeroporto de Chicago (EUA).

