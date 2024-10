Mundo “Por favor, não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil”, diz brasileira a Trump em drive-thru de rede de fast food

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Trump disse que "tornará os Estados Unidos melhores do que nunca" Foto: Reprodução de vídeo Trump disse que "tornará os Estados Unidos melhores do que nunca". (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, estava em mais um evento de campanha, fritando batatas e fazendo entregas no drive-thru de uma unidade do McDonald’s na Pensilvânia, no domingo (20), quando recebeu um pedido inusitado de uma brasileira. “Por favor, não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil, meu país natal”, disse a motorista ao pegar seu lanche das mãos de Trump.

A mulher foi identificada como Nayara Andrejczyk. Trump respondeu a ela dizendo que “tornará os Estados Unidos melhores do que nunca”. Após o encontro, Nayara disse que “foi uma oportunidade incrível”.

Após intensificar os ataques pessoais contra sua adversária, a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, Trump assumiu o papel de atendente por um dia no McDonald’s.

O gesto de Trump foi uma provocação a Kamala. No início da campanha às eleições deste ano, ela afirmou que trabalhou em um restaurante da rede entre o primeiro e o segundo anos da faculdade para se manter nos estudos. A democrata disse que fritava batatas, operava a máquina de sorvete e atendia no caixa. Trump, no entanto, afirma não acreditar que isso seja verdade.

“Indo para o McDonald’s agora. Se eu ficar por 20 minutos, será 20 minutos a mais do que a mentirosa Kamala Harris trabalhou lá. Ela disse que era um trabalho difícil, mas, para a surpresa de todos, descobrimos que ela nunca trabalhou lá”, escreveu em postagem no Instagram ao anunciar sua ida ao restaurante.

