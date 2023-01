Colunistas Por ordem de Flávio Dino, líder do PCC vai para presídio de Brasília

Por Flavio Pereira | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro da Justiça Flávio Dino determinou que líder do PCC Marcola seja transferido para Brasília. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Por ordem do ministro da Justiça Flávio Dino, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC foi trazido da Penitenciaria Federal de Porto Velho para Brasília. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse ontem que está perplexa com a decisão do Ministro da Justiça de trazer Marcola para a Penitência Federal de Brasília. Ele é considerado um dos principais líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC). O ex-ministro da Justiça Anderson Torres havia determinado a saída de Marcola dos presídios da capital.

Indicações para o comando da Petrobras e BNDES ignoram a Lei das Estatais

Sem qualquer questionamento junto ao STF, Tribunal de Contas da União, e da zelosa FUP, a Federação Única dos Petroleiros, a Lei das Estatais foi atropelada ontem com a indicação do senador petista Jean Paul Prates para presidente da Petrobras. O mesmo aconteceu com o BNDES, onde Aloizio Mercadante, coordenador da Equipe de Transição, foi aprovado para a presidência do banco. A Lei das Estatais veda a indicação de políticos e integrantes de campanhas políticas para a direção de empresas públicas. A criação da Lei das Estatais foi promovida pelo então Presidente Michel Temer, como resposta às delações da Lava Jato, diante do aparelhamento político das estatais.

Projeto que flexibiliza Lei das Estatais aguarda pelo Senado

Aguarda votação no Senado o projeto que flexibiliza a Lei das Estatais (Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016) já aprovada pela Câmara dos Deputados. A mudança da Lei das Estatais tem o potencial de abrir para indicações políticas 587 cargos de alto escalão em âmbito federal: sendo destes 272 vagas em diretorias executivas e 315 postos em Conselhos de Administração. Atualmente, é vedada indicação, para Conselho de Administração e para a Diretoria, conforme art. 17, § 2º, II, da Lei nº 13.303/2016, que veda indicação, para o Conselho de Administração e para a Diretoria, “de pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”.

Em 2021, Lei das Estatais fez Odacir Klein deixar o Badesul

Tivemos um caso emblemático do zelo pela coisa pública no Rio Grande do Sul: em outubro de 2021, o então presidente do Badesul, Odacir Klein, solicitou exoneração do cargo em ofício enviado ao governador Eduardo Leite depois que o Ministério Publico entendeu que sua indicação ofendia à Lei das Estatais. Odacir Klein era membro do diretório estadual do MDB, cargo no qual, segundo a Procuradoria-Geral do Estado, ele não exercia, no partido, atividades incompatíveis com a função de presidente do Badesul.

Apoio à comunidade indígena da Base da Guarita

A narrativa de verdades e mentiras que cercam a assistência à reserva Yanomami em Roraima (que se estende pelo território da Venezuela) fez acender o alerta também no Rio Grande do Sul. Ontem, foram definidas ações emergenciais a serem realizadas em comunidades indígenas do norte do Rio Grande do Sul. Foi durante reunião dos representantes das secretarias estaduais da Saúde, de Assistência Social e de Desenvolvimento Rural, e da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, prefeitos, lideranças indígenas e gestores de saúde. O foco de ontem foi a atenção às populações indígenas do Polo Base Guarita, que tem apenas um médico contratado pela Sesai para atender cerca de 8 mil pessoas. A expectativa é contar com quatro médicos até março, e ações específicas com apoio dos prefeitos, para infraestrutura de perfuração de poços artesianos e abastecimento de água potável pela Corsan.

Florianópolis: epidemia de diarreia e 57% das praias poluídas

O litoral gaúcho volta a ser o destino de muitos veranistas que buscavam as praias catarinenses. A epidemia de diarreia na “Ilha da Magia” tem uma causa: 57% das praias de Florianópolis estão impróprias para o banho. Os moradores da ilha vêm alertando há décadas para a falta de planejamento na liberação de novos empreendimentos. A falta de planejamento sanitário e muita chuva fez com que há dois anos, por causa do mau planejamento, um reservatório inteiro semitratado transbordasse, destruindo casas, e poluindo ainda mais a já poluída Lagoa da Conceição.

Apoio da bancada às Escolas Agrícolas

Coordenador da bancada gaúcha em Brasília há oito anos, o deputado federal Giovani Cherini destaca que, no conjunto das emendas parlamentares apoiadas pelos 31 deputados federais e três senadores, foram beneficiadas 30 escolas agrícolas do estado. Estas escolas, situadas em diversas regiões do estado, receberam máquinas agrícolas, e 16 foram contempladas com painéis e sistemas de energia solar.

Despedida da coordenação da bancada?

Cherini reitera que pretende deixar a coordenação da bancada. Segundo ele, “como não existe um escritório ou um gabinete da bancada,eu deixo dois funcionários e a estrutura do meu gabinete cuidando das demandas de todos os deputados”. Ele lançou o nome do atual vice-coordenador,deputado federal Carlos Gomes (Republicanos) que na sua opinião, “tem um temperamento conciliador e agregador, necessários para este trabalho”. A maioria da atual e da próxima bancada eleita,no entanto ainda acredita que Cherini ceda, e permaneça na coordenação por mais um período.

Viaturas semiblindadas para as polícias

Alguns benefícios específicos trazidos pela emenda da bancada tiveram como foco a segurança pública do Rio Grande do Sul. Com uma contrapartida do governo do Estado, foi possível a aquisição de 677 viaturas para a segurança pública, incluindo os novos veículos semiblindados, que garantem maior segurança aos policiais. A Brigada Militar já recebeu 427 destas viaturas, e a Polícia Civil ficou om 176. Outras viaturas foram entregues às demais áreas da segurança.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/por-ordem-de-flavio-dino-lider-do-pcc-vai-para-presidio-de-brasilia/

Por ordem de Flávio Dino, líder do PCC vai para presídio de Brasília