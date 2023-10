Brasil Por que há cada vez mais mulheres no Brasil, segundo o resultado do Censo?

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

A expectativa de vida maior das mulheres é comum no mundo todo. Foto: Reprodução

No primeiro censo realizado pelo IBGE, o número de mulheres e homens no Brasil era quase o mesmo: 40 milhões de pessoas viviam no País em 1940, com cerca de oito mil mulheres a mais que homens. Do levantamento seguinte em diante, essa disparidade foi se tornando cada vez maior, principalmente por conta da queda na mortalidade materna após o parto.

No Censo 2022, as mulheres nunca foram tantas. Atualmente, elas representam 51,5% dos brasileiros, sendo cerca de seis milhões a mais que os homens. Mas por qual motivo o Brasil está se tornando um país cada vez mais feminino?

A pesquisa do IBGE mostra que a proporção de homens na população é maior até os 24 anos de idade. Especialistas explicam que, durante a adolescência e a idade jovem adulta, a mortalidade dos homens se acentua, por estarem mais expostos à violência, principalmente homicídios, e a acidentes de trânsito ou no trabalho.

Com o envelhecimento geral da população brasileira, a presença feminina cresceu. Como as mulheres vivem em torno de sete anos a mais que os homens, elas ganham participação. Há 94,2 homens para cada cem mulheres. Essa relação era de 98,7 em 1980.

A expectativa de vida maior das mulheres é comum no mundo todo, mas no Brasil a violência urbana, que mata mais os homens, aumenta essa diferença em torno de três anos.

A cidade de Salvador (BA), que consta na lista das mais violentas do Brasil do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ocupa o segundo lugar na lista de municípios com o maior percentual de mulheres no Brasil.

Ao longo do ciclo de vida, a mortalidade masculina tende a se manter maior também por conta da falta de cuidados pessoais e atenção à saúde entre os homens.

Idade

Com a sobremortalidade masculina e a queda acentuada na taxa de fecundidade (o número de filhos que uma mulher tem ao longo da janela reprodutiva), o Brasil vai se tornando um país de mulheres mais velhas.

A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022.

Isso significa que metade da população tem até 35 anos, e a outra metade é mais velha que isso. Em 2022, o Brasil registrou também o maior salto de envelhecimento entre dois censos desde 1940, passando a ter 55 idosos para cada 100 jovens.

A tendência do País, portanto, é ter cada vez menos jovens e cada vez mais idosos – transição que aumenta os desafios para a economia brasileira.

