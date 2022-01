Saúde Por que o nariz escorrendo tem se mostrado um sintoma duradouro da variante ômicron

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Coriza também é recorrente em outras doenças virais, como a gripe causada por influenza. (Foto: Divulgação/Pfizer)

As pessoas que testaram positivo para o coronavírus nas últimas semanas têm observado um sintoma em comum que costuma perdurar por grande parte da infecção: a coriza. Apesar de não ser um sintoma que demonstre gravidade, ficar com o nariz escorrendo é bem incômodo. O sinal é comum em outras doenças respiratórias, como a gripe causada pela influenza, cujos casos aumentaram no último mês.

Apesar de ainda não haver estudos que expliquem o motivo da coriza frequente em quem desenvolveu Covid-19 causada pela Ômicron, especialistas associam a maior prevalência do sintoma com o tipo de infecção causada pela nova variante, explica o médico Salmo Raskin, geneticista e diretor do Laboratório Genetika, de Curitiba.

Várias pesquisas já mostraram que a Ômicron afeta mais as vias respiratórias superiores (nariz, garganta e traqueia) do que o pulmão. Isso ajuda a explicar, por exemplo, o motivo de as infecções causadas por ela serem mais brandas. A coriza prolongada pode estar associada a esta característica da nova cepa. A maior concentração de vírus na região do nariz e garganta irrita as mucosas destas áreas, aumentando a produção de coriza.

Como o coronavírus passa grande parte do tempo da infecção nesta região, a coriza tem se mostrado um dos sintomas mais duradores.

Como melhorar a coriza

A principal função da coriza é eliminar da cavidade nasal substâncias e micro-organismos que possam causar irritação, como vírus e bactérias. Ela é formada por glândulas que ficam no entorno do nariz, inclusive na conexão com a testa. Por isso, é comum sentir um “peso” no rosto quando estamos com o nariz escorrendo, pois esta região trabalha para eliminar os agentes nocivos para o nosso corpo.

A produção de coriza é um artifício do organismo humano para se livrar dos agentes infecciosos — no caso de uma Covid, o objetivo é mandar embora o coronavírus.

Como a coriza muitas vezes é desconfortável e sua produção em excesso entope o nariz, a recomendação é fazer a lavagem nasal com soro fisiológico e assoar o nariz para retirar o restante da secreção. Além de melhorar o desconforto, tirar a coriza ajuda a eliminar mais rapidamente o agente que a provoca.

