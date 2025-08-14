Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Por que o programa Mais Médicos virou alvo dos Estados Unidos, que diz que revogará visto de envolvidos nesta iniciativa

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Departamento de Estado dos EUA acusa servidores do programa de enriquecer o "corrupto regime cubano". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo de Donald Trump anunciou na quarta-feira (13) a revogação dos vistos de dois brasileiros que participaram da criação do programa Mais Médicos: Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde, e Alberto Kleiman, coordenador-geral para a COP30 da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

A medida foi divulgada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, como parte da retomada da “política de restrição de vistos relacionada a Cuba”.

O texto afirma que os dois teriam atuado no “esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano”, em referência à participação de médicos cubanos no programa entre 2013 e 2018. Rubio também destacou que a medida se baseia na suposta cumplicidade de Sales e Kleiman com o trabalho forçado do governo cubano por meio do Mais Médicos.

O Departamento de Estado dos EUA acusa os envolvidos de enriquecer o “corrupto regime cubano” e de privar o povo da ilha de atendimento médico.

Além disso, o comunicado aponta que a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) teria atuado como intermediária para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando sanções dos EUA a Cuba. A Opas, vinculada à OMS (Organização Mundial da Saúde), ainda não se manifestou sobre o caso.

No atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Mais Médicos passou a priorizar profissionais brasileiros. Segundo dados divulgados na segunda-feira (11), 92,25% dos 24,9 mil médicos ativos no programa são nacionais.

A medida contra Sales e Kleiman foi elogiada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos EUA e tem pressionado o governo americano por sanções a autoridades brasileiras, especialmente ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

O episódio ocorre em meio a uma escalada de retaliações de Trump ao Brasil. Em julho, Washington impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e sancionou o ministro Alexandre de Moraes, acusando o país de perseguição política contra Jair Bolsonaro, réu em uma ação penal sobre suposta tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022.

Mozart Sales, em sua conta do Instagram, publicou um texto afirmando que a penalidade é uma “sanção injusta” e defendeu o Mais Médicos.

“Essa sanção injusta não tira minha certeza de que o Mais Médicos é um programa que defende a vida e representa a essência do SUS, o maior sistema público de saúde do mundo – universal, integral e gratuito”.

Programa

De acordo com o Ministério da Saúde, o Programa Mais Médicos é uma política pública voltada a melhorar o atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

O programa leva médicos para regiões prioritárias, remotas e de difícil acesso, onde há escassez de profissionais, além de promover a formação e qualificação de médicos por meio de parcerias com instituições de ensino.

A estratégia visa garantir maior equidade no acesso aos serviços de saúde em todo o território nacional, melhorar a qualidade do atendimento e fortalecer vínculos entre médicos e comunidades.

O Mais Médicos integra ações do governo federal, com apoio de estados e municípios, para fortalecer a ESF (Estratégia Saúde da Família), porta de entrada preferencial do SUS, responsável por resolver cerca de 80% dos problemas de saúde da população.

Estudos apontam que países que investem na APS (Atenção Primária à Saúde) apresentam melhores indicadores de saúde, mais equidade e menor número de internações desnecessárias, além de custos mais controlados. (Com informações da BBC Brasil)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa “informações deformadas e erradas” a Trump
https://www.osul.com.br/por-que-o-programa-mais-medicos-virou-alvo-dos-estados-unidos-que-diz-que-revogara-visto-de-envolvidos-nesta-iniciativa/ Por que o programa Mais Médicos virou alvo dos Estados Unidos, que diz que revogará visto de envolvidos nesta iniciativa 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho é homenageado pelo repasse de recursos do Judiciário durante as enchentes de 2024
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 55 milhões
Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016
Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Política Lula rebate Trump e afirma que o Brasil “não vai ficar de joelhos” diante dos Estados Unidos
Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre sanciona nesta sexta-feira a lei que cria a Guarda Civil Metropolitana, com novo plano de carreira
Política Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa “informações deformadas e erradas” a Trump

Política Lula defende a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro: “É a verdadeira traição da Pátria”

Política Eduardo Bolsonaro diz que bancos podem sofrer “multa violenta” por manter ativas as contas de Alexandre de Moraes

Política Líder de acampamento bolsonarista condenado pelo 8 de Janeiro está foragido após romper tornozeleira eletrônica