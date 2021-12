Esporte Por surto de covid no Chicago Bulls, NBA adia jogos pela primeira vez na temporada

Zach Lavine está entre os afastados no Chicago Bulls. (Foto: Reprodução)

A NBA anunciou o adiamento das partidas do Chicago Bulls contra o Detroit Pistons e o Toronto Raptors, que aconteceriam nesta terça-feira (14) e na próxima quinta-feira. A franquia vive um surto de Covid-19, com dez jogadores e membros do estafe colocados no protocolo de saúde.

É a primeira vez que a liga adia jogos nesta temporada. Com alto índice de vacinação entre os atletas, a NBA vem adotando medidas protocolares de afastamento para jogadores que testem positivo ou entrem em contato com pessoas que testem positivo para a doença. O período de isolamento depende dos testes e dos status de imunização de cada atleta (uma, duas ou três doses da vacina).

No caso dos Bulls, estão afastados Alize Johnson, Zach Lavine, Troy Brown Jr., Ayo Dosunmu, Stanley Johnson, Derrick Jones Jr., Matt Thomas, DeMar DeRozan, Coby White e Javonte Green. As expectativas de retorno variam entre esta terça-feira e o próximo dia 23.

Segundo o jornalista Adrian Wojnarowksi, que cobre os bastidores da liga para a “ESPN” norte-americana, o departamento de saúde pública de Chicago teria expressado preocupação em prosseguir com as partidas em meio ao surto, o que teria contribuído para a decisão. Com nove jogadores saudáveis disponíveis para as partidas, a franquia estaria perto do limite estabelecido pela liga, de oito atletas.

“Talvez seja por conta da vacinação, mas temos muitos jogadores em casa assintomáticos. É algo bom, obviamente, já que ficar muito doente torna o retorno difícil. Temos casos de atletas que sentiram mais por conta do clima, outros tiveram sintomas leves, enquanto alguns não tiveram qualquer sintoma”, afirmou o técnico dos Bulls, Billy Donovan.

