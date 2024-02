Rio Grande do Sul Portal de serviços do governo gaúcho na internet fica entre os três melhores em concurso nacional

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Plataforma oficial disponibiliza 717 serviços estaduais. (Foto: Reprodução)

A plataforma oficial de serviços do Rio Grande do Sul na internet – rs.gov.br – ficou entre as três melhores do Brasil na categoria “Governo Estadual” do tradicional prêmio iBest. A honraria – concedida desde 1996 – contempla profissionais e instituições que se destacam no mercado digital em todo o País.

Desta vez foram 105 categorias, separadas em quatro segmentos: e-commerce, serviços financeiros, conteúdo e serviços, no qual concorrem os governos estaduais.

O rs.gov.br já havia alcançado o Top 3 na votação popular em 2022. Na edição de agora, a escolha se deu por meio de júri com especialistas, empresários e personalidades ligadas ao ambiente digital. A iniciativa gaúcha concorreu ao lado do MG App, de Minas Gerais, e do Poupatempo São Paulo, vencedor na categoria “Governo Estadual”.

Abrangência

Implementada em 2019, a plataforma eletrônica oficial do Rio Grande do Sul disponibiliza 717 serviços estaduais, dos quais a grande maioria (95%) é realizada de forma on-line. O índice atual de satisfação do usuário chega a quase 78%.

A organização é da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com apoio do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs) e Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) e Digital.

Com a palavra…

“O rs.gov.br foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos, por isso continuamos trabalhando de forma constante para aprimorá-lo, ampliando a gama de serviços que podem ser realizados de forma digital”, ressalta a titular da SPGG, Danielle Calazans.

Ela acrescenta: “O reconhecimento do Prêmio iBest é um grande incentivo, pois evidencia que o Rio Grande do Sul está no caminho certo ao investir em alternativas digitais e desburocratizar processos. A plataforma vem aumentando o alcance dos serviços digitais aos cidadãos e empreendedores, proporcionando maior agilidade e praticidade”.

O diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP) do governo gaúcho, Hiparcio Stoffel, também se manifesta:

“A Estratégia Digital rs.gov.br representa a prioridade que temos em ressignificar a experiência do cidadão na relação com o Estado, por meio de novos canais de acesso e digitalização dos serviços. Esta premiação reconhece tanto o avanço de nossa agenda digital, como o empenhado esforço de nossas lideranças e órgãos do Executivo nesta jornada”.

(Marcello Campos)

