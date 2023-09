Rio Grande do Sul Portal do Tribunal de Justiça Militar do RS tem nova opção de acessibilidade

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

A opção "ouvir notícia" está disponível no rodapé de cada notícia da página. Foto: Reprodução

Além da leitura convencional , os leitores do site do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul também podem ouvir as notícias do portal. Essa inovação tecnológica visa a garantir aos visitantes virtuais, independentemente de suas capacidades visuais, amplo acesso ao conteúdo noticioso produzido pela instituição, além do ambiente de serviços contidos no portal.

A opção “ouvir notícia” está disponível no rodapé de cada notícia da página. Para utilizar da ferramenta, basta pressionar o botão correspondente para que seja reproduzido o texto.

Essa funcionalidade foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o acesso à informação para pessoas com deficiências visuais, bem como para aqueles que preferem consumir conteúdo em formato de áudio.

Aposta na acessibilidade

Desde o início do ano de 2022, as sessões de julgamento do Tribunal de Justiça Militar são transmitidas com a presença de tradutores de Libras, permitindo que o público com deficiência auditiva também possa acompanhar o andamento das pautas na segunda instância da corte.

O portal do TJM dispõe ainda da suite VLibras, um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

Portal do Tribunal de Justiça Militar do RS tem nova opção de acessibilidade

2023-09-08