Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Localizada na divisa dos municípios de Dom Pedrito e Lavras do Sul, a obra é estratégica para o combate às estiagens na região. Foto: Ascom/SOP

Foi publicado, no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União desta sexta-feira (8), o edital de licitação CR 0018/2023, para a conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó e execução dos programas ambientais. Localizada na divisa dos municípios de Dom Pedrito e Lavras do Sul, a obra é estratégica para o combate às estiagens na região. A barragem do Arroio Taquarembó compõe, junto à barragem do Arroio Jaguari e ao conjunto de canais, um sistema de irrigação que beneficiará aproximadamente 240 mil pessoas e possibilitará a irrigação de 117 mil hectares, na bacia hidrográfica do rio Santa Maria.

A abertura dos envelopes contendo as propostas está programada para as 14h de 9 de outubro, na Central de Licitações (Celic), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar – Porto Alegre). O contrato terá duração de 21 meses. “Em breve, vamos retomar essa obra importante para o Estado, atendendo a uma das prioridades do governo, de fortalecer as políticas de irrigação e o enfrentamento às estiagens. Todo nosso esforço será para entregar no prazo e para minimizar os problemas decorrentes das mudanças climáticas”, disse a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Até o momento, foram executadas etapas importantes da obra, como parte do barramento de concreto, um dique, parte da escavação do canal da tomada de água e parte dos programas ambientais. Ao todo, são aproximadamente 60% de execução. O governo do Estado já investiu R$ 17.382.463,41, e a União, R$ 78.417.689,13.

As obras da barragem do Arroio Taquarembó começaram em 2009. No entanto, foram paralisadas três vezes por conta de alterações no projeto ou por falta ou abandono de empresa. Em 2021, uma empresa foi contratada para avaliar quais ações ainda precisam ser realizadas para a construção da barragem, resultando nesse novo edital.

