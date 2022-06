Porto Alegre Porto Alegre abre inscrições para capacitação gratuita de 500 mulheres empreendedoras

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Atualmente, no Rio Grande do Sul, apenas 33% dos empreendedores são mulheres. Foto: Alex Rocha/PMPA

Foi lançando nesta quarta-feira (15), em Porto Alegre, o programa Empreenda Como uma Mulher, iniciativa que vai capacitar 500 mulheres de Porto Alegre e Região Metropolitana com negócios formalizados, informais ou em fase de formalização. Serão utilizadas ferramentas teóricas e práticas de empreendedorismo e gestão. A capacitação será realizada pelo Sebrae RS e pela Coca-Cola Femsa Brasil e tem o apoio do Programa de Empreendedorismo Feminino de Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo link até 30 de junho.

Atualmente, no Rio Grande do Sul, apenas 33% dos empreendedores são mulheres. “Este dado não reflete uma diferença de capacidade e, sim, de oportunidade. Com este programa, vamos impulsionar a potencialidade das mulheres através do empreendedorismo”, destaca o diretor superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni de Godoy.

Programa

Os conteúdos do programa irão abordar estratégias de liderança e gestão, autoconhecimento e aspectos comportamentais, além de promover o amplo compartilhamento de informações práticas e necessárias para se criar um negócio um alavancar um empreendimento já existente. Letícia Batistela, presidente da Procempa, reforça a importância da capacitação e do desenvolvimento para que as mulheres alcancem a liberdade e a autonomia. “Dinheiro no bolso da dignidade às pessoas. E o empreendedorismo é caminho para esta conquista”, afirma.

O programa terá duração de seis meses e os módulos estão divididos em três etapas: diagnóstico, trilha de desenvolvimento e mensuração de resultados, em 14 encontros onl-ine.

