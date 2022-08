Porto Alegre Porto Alegre adiciona mais 150 viagens ao transporte coletivo a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

As alterações tiveram como objetivo restabelecer mais ônibus até o Centro. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre promove a ampliação de oferta de horários a partir deste sábado (27). A 15ª etapa do Programa de Reestruturação do Transporte: Mais Transporte terá um incremento de 150 viagens. As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

As alterações tiveram como objetivo restabelecer o atendimento até o Centro para as linhas Paulinho Azurenha e Caldre Fião.

Com a reativação das linhas 255, 255.2, 257.2 e 257.6, a linha A257 Alimentadora Paulino Azurenha Caldre Fião, que fazia itinerário semelhante, foi desativada.

Alteração prevista para sábado

– Reativação das linhas 255 Caldre Fião e 255.2 Caldre Fião Paulino Azurenha – 28 viagens ao longo do dia

– Reativação das linhas 257.2 Paulino Azurenha e 257.6 Paulino Azurenha Caldre Fião – 28 viagens ao longo do dia

– Linha 397 Bonsucesso – Acréscimo de 20 viagens

– Linha 398 Pinheiro – Acréscimo de 18 viagens

– Linha 491 Passo Dorneles Vila Safira – Acréscimo de 16 viagens

– Linha 494.4 Rubem Berta Jardim Ypu – Acréscimo de 16 viagens

– Linha 495.1 Manoel Elias Morro Santana – Acréscimo de 14 viagens

Alteração prevista para domingo

– Reativação das linhas 255 Caldre Fião e 255.2 Caldre Fião Paulino Azurenha – 20 viagens ao longo do dia

– Reativação das linhas 257.2 Paulino Azurenha e 257.6 Paulino Azurenha Caldre Fião – 20 viagens ao longo do dia

– Linha 491 Passo Dorneles Vila Safira – Acréscimo de oito viagens

