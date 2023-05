Porto Alegre Porto Alegre amplia 43 viagens em três linhas de ônibus

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre ampliará em 43 viagens o sistema de transporte coletivo a partir desta segunda-feira (22). A adição será nas linhas 397 – Bonsucesso, 398 – Pinheiro e 494 – Rubem Berta.

O incremento será realizado em dias úteis, o que melhora a frequência do atendimento em toda a tabela, principalmente nos horários de pico: manhã e tarde. Para a linha Bonsucesso, o aumento será de 11 viagens – seis no sentido bairro/Centro e cinco no sentido Centro/bairro. Para os itinerários das linhas Pinheiro e Rubem Berta, serão 16 viagens acrescidas – oito por sentido.

“Nossa equipe técnica analisa diariamente o sistema de transporte para realizar o planejamento sempre com o foco no melhor atendimento do usuário do transporte coletivo. Essa ampliação faz parte dos incrementos previstos dentro do programa Mais Transporte”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

