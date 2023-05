Grêmio Grêmio chega à marca de 100 mil torcedores sócios

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Tricolor fará uma ação especial nesta sexta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor fará uma ação especial nesta sexta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio atingiu nesta sexta-feira (19), mais uma marca importante na história do clube, o Tricolor chegou aos 100 mil associados. Esse objetivo foi traçado pela gestão Alberto Guerra ainda durante a campanha política.

A campanha foi criada em janeiro deste ano, “O Grêmio Te Convoca”. No lançamento, o clube gaúcho somava 73.328 sócios ativos e, após quatro meses, atingiu a marca estipulada. A direção, que tomou posse em novembro de 2022, aproveitou o bom momento vivenciado pela instituição, após mudanças realizadas em pouco mais de dois meses, e que teve impactos profundos na reformulação da equipe de futebol masculina, depois do retorno à série A.

A chegada do centroavante uruguaio, Luis Suárez, foi um dos motivos que aproximou o torcedor do clube para atingir a meta. O Grêmio reunirá nesta sexta, no Quadro Social, um grupo de associados, que representa a diversidade dos sócios, junto com integrantes do Conselho de Administração para participar de uma ação especial para celebrar a marca.

A ideia é que os atletas gremistas vistam o manto na entrada em campo do jogo do dia 4 de maio, entre Grêmio e São Paulo. O objetivo é mostrar a integração entre os torcedores gremistas, a direção e os atletas.

O Conselho de Administração agora busca bater uma nova meta. Em 2023, o Tricolor comemora 120 anos e a ideia é chegar a este novo número.

