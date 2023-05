Inter Aránguiz pode ser relacionado pelo Inter para o Grenal 439

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

O jogador fará teste nesta sexta-feira e pode atuar 30 minutos no clássico Foto: Ricardo Duarte/Inter O jogador fará teste nesta sexta-feira e pode atuar 30 minutos no clássico (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Para o clássico Grenal, o Inter pode contar com uma novidade. Charles Aránguiz vem treinando com bola e pode voltar a ser relacionado. O volante será avaliado na tarde desta sexta-feira (19) para ver se tem condições de entrar na lista de relacionados. O clássico acontece neste domingo (21), às 18h30min, na Arena, pelo Brasileirão.

O treino desta sexta será importante para a decisão do técnico do Inter. Mano saberá se irá poder contar com o volante. Aránguiz não joga desde outubro da temporada passada.

Caso relacionado, o chileno pode jogar de 15 a 30 minutos. Pelo longo período sem atuar, o clube gaúcho tem muita cautela com a situação do atleta. O ambiente colorado trata com mistério sobre a presença de Aránguiz ou não na lista de relacionados.

O Inter também aguarda respostas sobre as condições de Renê. O lateral não viajou para Minas Gerais por dores musculares. Na lateral direita, Igor Gomes deve começar a partida pela característica mais defensiva.

