31 de março de 2020

Prefeito Marchezan reuniu-se com representantes da rede hospitalar SUS. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde reuniram na manhã desta terça-feira (31), em videoconferência, os representantes da rede hospitalar SUS de Porto Alegre para apresentar o plano de mobilização de leitos, com previsão de ampliação de 320 vagas para atender pacientes com Covid-19 (novo coronavírus). Além da expansão de cerca de 50% da capacidade nos leitos da Capital, estão previstas reservas de vagas em leitos de enfermaria. Poro Alegre tem até o momento dois óbitos e 162 infectados pelo vírus.

Na avaliação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, a estrutura hospitalar está bem organizada e ainda não é necessário construir um hospital de campanha se forem mantidas as restrições. “No momento, o sistema de saúde consegue atender à população se a média de transmissão do vírus por pessoa não aumentar. Por isso, mantivemos a quarentena, cuja função principal é a de conter a velocidade de transmissão”, enfatiza.

O governo municipal trabalha em conjunto com as direções dos hospitais para reforçar as ações de combate ao coronavírus. Nessa segunda-feira, 30, a prefeitura publicou o decreto nº 20.532, que determina aos hospitais e laboratórios públicos e privados o envio diário das informações sobre casos da doença para acompanhar a evolução da pandemia. “Consolidamos uma relação que vem sendo construída nos últimos três anos com nossos prestadores de serviços e essa parceria não poderia ser diferente neste momento de crise”, ressalta o secretário de saúde Pablo Stürmer.

Reversão de cenário

Desde o início da gestão, Porto Alegre reverteu uma realidade de redução de leitos e serviços descontinuados. Entre 2014 e 2016, a saúde pública sofreu com o fechamento de 269 leitos. Com uma nova visão de gestão, a qualificação de contratos e a melhora na oferta de serviços, a prefeitura reverteu este cenário e abriu 371 leitos entre 2017 e 2019.

Participaram do encontro representantes do Grupo Hospitalar Conceição, Clínicas, Santa Casa, Vila Nova, Restinga, Instituto de Cardiologia, Independência, São Lucas e Blanc.

