Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, em 20 serviços de saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA Atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, em 20 serviços de saúde (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde amplia nesta quarta-feira (30), os locais que oferecem a quarta dose da vacina contra Covid-19 em idosos com 80 anos ou mais em Porto Alegre. Ao todo, serão 20 serviços com aplicação do reforço, 12 a mais em relação a esta terça-feira (29). Para receber a imunização, os idosos devem ter recebido a terceira dose até 30 de novembro, ou seja, há quatro meses.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, nos seguintes serviços: Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família Álvaro Difini, Shopping João Pessoa, unidades de saúde São Carlos, Chácara da Fumaça, Tristeza, Cristal, Vila Jardim, Morro dos Sargentos, Nonoai, Vila Ipiranga, Assis Brasil, Lami, Camaquã, Moradas da Hípica, Primeiro de Maio, Panorama, Navegantes, Parque dos Maias e Sarandi.

Os idosos devem apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das doses anteriores. De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, 32.222 idosos receberam a dose de reforço há quatro meses e já estão aptos a serem imunizados com a quarta dose.

Público: idosos com 80 anos ou mais que receberam a terceira dose até 30 de novembro (4 meses)

Onde: 20 serviços de saúde (Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família Álvaro Difini, Shopping João Pessoa, unidades de saúde São Carlos, Chácara da Fumaça, Tristeza, Cristal, Vila Jardim, Morro dos Sargentos, Nonoai, Vila Ipiranga, Assis Brasil, Lami, Camaquã, Moradas da Hípica, Primeiro de Maio, Panorama, Navegantes, Parque dos Maias e Sarandi).

