Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira Foto: Cristine Rochol/PMPA Horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura ampliou os pontos de testagem rápida de antígeno para Covid-19 em Porto Alegre. Nesta terça-feira, 1º de fevereiro, a Unidade de Saúde Tristeza recebeu tenda anexa, oferecendo mais um incremento para quem precisa realizar os exames. O local possui climatização e quatro espaços para atender o público.

Na quinta-feira (03), entra em funcionamento o mesmo modelo de atendimento na Clínica da Família Álvaro Difini. O horário é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A ampliação foi organizada pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) devido aos casos de Covid-19 na Capital. A Atenção Primária estuda a possibilidade de ampliação das tendas.

Desde 10 de janeiro, a testagem rápida de antígeno pode ser realizada em qualquer uma das 132 unidades de saúde (confira a lista de postos de saúde aqui), no campus da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), localizado na rua Sarmento Leite, 425, das 9h às 17h, ou na unidade móvel.

Os testes são oferecidos a pacientes com dois ou mais sintomas de Covid-19 (febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos que procuram o exame passam por avaliação clínica.

De acordo com o secretário de Saúde de Porto Alegre, Mauro Sparta, esta estratégia é fundamental para o controle da doença. “Quanto antes o resultado, mais cedo conseguimos isolar quem testa positivo, evitando assim o avanço da doença”, afirma.

Leitos

Da última semana de dezembro até o momento, houve um aumento da necessidade de leitos para Covid-19 ao nível de enfermaria e UTI, porém, ainda dento da capacidade dos hospitais da Capital.

“Porto Alegre possui uma capacidade de alocação de leitos Covid ainda maior, caso venha a ser necessário. Entretanto, à similaridade de outros países, consideramos que nas próximas semanas possa haver uma desaceleração desse crescimento e até uma redução subsequente”, avalia o médico João Marcelo Lopes Fonseca, da Assessoria de Planejamento da SMS. Nesta terça-feira, 1º, a ocupação de leitos de UTI está em 85% na cidade, sendo 23% de pacientes com Covid-19.

Por conta da alta circulação viral, é importante que a população mantenha os cuidados com o uso de máscaras, ventilação de ambientes e distanciamento possível e procure fazer a dose de reforço da vacina contra Covid-19 no prazo adequado.

Locais para testagem rápida de antígeno em Porto Alegre:

– 132 unidades de saúde

– Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Rua Sarmento Leite, 425

– Tenda na US Tristeza – Avenida Wenceslau Escobar, 110 – Bairro Tristeza

– Tenda na CF Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 – Restinga (a partir de quinta-feira)

– Unidade Móvel de Saúde

