Política “Lamentamos as mortes”, diz Bolsonaro após sobrevoo em São Paulo

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Foto: Clauber Caetano/PR

O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou, nesta terça-feira (1º), cidades atingidas pelas chuvas em São Paulo e lamentou as mortes. Até o momento havia o registro de 24 óbitos e mais de 1.500 famílias desabrigadas ou desalojadas.

“Desde quando tomamos conhecimento do ocorrido, mandamos para cá o secretário da Defesa Civil, que entrou em contato com os prefeitos da região. E hoje presentes aqui seis ministros. Lamentamos as mortes, sabemos que muitas vezes as pessoas constroem suas residências, por necessidade, em locais que 10, 20, 30 anos depois o tempo leva a desastre”, afirmou.

“A visão [do sobrevoo] é algo que nos marca. Muitas áreas onde foram construídas residências faltou alguma visão, por parte de quem as construiu, de futuro, bem como por necessidade”, acrescentou Bolsonaro.

O Estado de São Paulo enfrenta fortes chuvas desde o fim de semana. Segundo a Defesa Civil, algumas regiões ainda correm alto risco de deslizamento por causa da umidade do solo.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou “esse momento é de solidariedade às famílias que tiveram vítimas, de acolhimento com as pessoas que estão desabrigadas e trabalhamos, em conjunto com governo do estado, municípios e sociedade civil, para fazermos frente a essas ocorrências e, com planejamento de que forma nós vamos recuperar os estragos”.

