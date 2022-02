Esporte Tom Brady confirma aposentadoria aos 44 anos como um dos maiores nomes do esporte

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tom Brady, enfim, anunciou que está se aposentando do futebol americano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tom Brady, enfim, anunciou nesta terça-feira (1°) que está se aposentando do futebol americano aos 44 anos. Maior vencedor da NFL, com sete anéis de campeão – o último em 2021 com o Tampa Bay Buccaneers, seu último time –, o agora ex-quarterback divulgou a sua decisão nas redes sociais.

“Isso é difícil para mim para escrever, mas lá vai: não vou mais ter este compromisso competitivo. Eu amei minha carreira da NFL, e agora é hora de focar meu tempo e minha energia em outras coisas que exigem minha atenção. Fiz muitas reflexões na última semana e me fiz perguntas difíceis. E estou tão orgulhoso do que nós conquistamos. Meus colegas de equipe, técnicos, colegas competidores e fãs merecem 100% de mim, mas agora, é melhor deixar o campo de jogo para a próxima geração de atletas dedicados e comprometidos”, escreveu Brady.

A notícia havia sido antecipada no último sábado pela própria NFL em mensagem publicada nas redes sociais, mas o atleta ainda não tinha se pronunciado a respeito. E seu pai e o agente também não confirmaram a informação. Brady havia dito que a decisão final seria tomada depois de conversar com a família e com a esposa, a modelo brasileira Gisele Bündchen.

Na sequência de mensagens, em que agradeceu seus companheiros, dirigentes e funcionários dos Buccaneers, além da cidade de Tampa, no estado da Flórida, e de outras pessoas envolvidas em sua carreira, o atleta também expressou seu amor pela família. “Eu nunca poderia ter esperado receber o tempo e energia que vocês me deram nos últimos 30 anos no football. Nunca poderei retribuir o suficiente. Então, saibam que eu amo muito vocês”, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte