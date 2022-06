Porto Alegre Porto Alegre amplia público apto a receber a terceira e quarta doses de vacina contra covid

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Adolescentes a partir de 12 anos poderão receber a terceira dose. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A partir desta segunda-feira (20), a prefeitura de Porto Alegre amplia o público apto à dose de reforço contra a covid. Adolescentes de 12 anos poderão receber a terceira aplicação. Já a quarta estará disponível para pessoas de 57 anos. A abertura para mais faixas etárias dependerá da quantidade de doses em estoque.

A ampliação de público segue a orientação do Ministério da Saúde, que anunciou a terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e quarta dose para todos a partir de 50 anos. Por conta do grande número de pessoas, é necessário realizar escalonamento.

A terceira dose estará disponível para jovens a partir de 12 anos que receberam a segunda dose (Coronavac ou Pfizer) até 20 de fevereiro, ou seja, há mais de quatro meses. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, poderão ser utilizadas as vacinas da Pfizer ou Coronavac neste público, de acordo com a disponibilidade de estoque em cada município.

Já a quarta dose estará disponível para todas as pessoas a partir de 57 anos vacinadas com a terceira dose até 17 de fevereiro, ou seja, há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas as doses da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, independente da dose aplicada anteriormente.

Locais

A imunização irá ocorrer no Shopping João Pessoa e em 26 unidades de saúde – seis deles com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Navegantes, São Carlos e Tristeza).

– Clínica da Família Álvaro Difini

– Assis Brasil

– Belém Novo

– Camaquã

– Campo da Tuca

– Campo Novo

– Chácara da Fumaça

– Costa e Silva

– Ernesto Araújo

– Glória

– Clínica da Família IAPI

– Ilha da Pintada

– Jardim Protásio Alves

– Moab Caldas

– Navegantes

– Nonoai

– Nossa Senhora Aparecida

– Panorama

– Parque dos Maias

– Rubem Berta

– Santa Cecília

– São Carlos

– Sarandi

– Tristeza

– Vila Ipiranga

– Vila Jardim

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação.

Profissionais de saúde

Neste momento, podem receber a quarta dose na capital gaúcha os profissionais da linha de frente, ou seja, que atuam em hospitais, unidades de saúde ou pronto-atendimentos.

A vacina é aplicada nos próprios locais de trabalho. A abertura para os demais profissionais de saúde dependerá da chegada de mais doses a Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre