Porto Alegre Porto Alegre aplica mais de 200 doses de vacinas no final de semana

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Serão 42 locais aplicando o imunizante contra Covid-19 para todos os públicos.

Com sete unidades de saúde abertas no fim de semana em Porto Alegre, as equipes aplicaram 204 doses de vacinas, entre a Covid-19 e gripe (Influenza), e atenderam 454 pessoas em consultas médicas e de enfermagem, com a entrega de 343 medicamentos.

Sete locais atenderam a população da Capital no sábado (22): US São Carlos, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Bom Jesus, Santa Marta, Conceição, além da US Modelo, aberta exclusivamente para vacinação. No domingo, 23, as três primeiras unidades de saúde citadas atenderam a comunidade das 10h às 19h.

A abertura de postos aos finais de semana integra as ações da prefeitura para a Operação Inverno e, desde 20 de maio, aplicou 13.329 vacinas, contribuindo para a ampliação da cobertura vacinal na Capital, sobretudo contra influenza.

A ideia é servir de apoio aos prontos atendimentos, reduzindo o tempo de espera. “Todos, a partir dos seis meses de idade, podem receber o imunizante. Então é importante que quem ainda não se vacinou procure uma unidade de saúde, seja durante a semana ou aos finais de semana, e garanta a imunização”, destaca a diretora-adjunta de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Eveline Rodrigues.

A prefeitura conta, atualmente, com 17 unidades de saúde abertas até as 22h para dar suporte àqueles que não conseguem procurar atendimento durante do dia.

2023-07-24