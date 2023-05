Porto Alegre Porto Alegre aplica mais de 2,4 mil doses de vacinas no final de semana

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

A capital manterá atendimento em unidades de saúde no horário das 10h às 19h até o final do inverno Foto: Cristine Rochol/PMPA

Pelo segundo final de semana consecutivo, Porto Alegre, por meio da secretaria municipal de saúde (SMS) ofereceu atendimento à comunidade em cinco unidades de saúde.

Entre as 10h e as 19h, no sábado e no domingo, foram aplicadas 2.455 doses de vacina contra gripe e covid-19, realizadas 561 consultas médicas, 388 consultas de enfermagem e 1.259 retiradas de medicamentos.

A capital manterá atendimento em unidades de saúde no horário das 10h às 19h até o final do inverno.

A intenção é ampliar as portas de atendimento, especialmente para pessoas com sintomas respiratórios e para quem ainda não recebeu doses de vacinas recomendadas, e diminuir a pressão sobre serviços de urgência e emergência. Semanalmente serão divulgados os locais que terão as portas abertas à comunidade em cada sábado e domingo.

Imigrantes

No sábado também houve atendimento exclusivo para imigrantes venezuelanos e haitianos, no Centro Vida, na Zona Norte da cidade.

Ao todo 41 pessoas receberam a vacina contra influenza e 27 realizaram testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite B, com um diagnóstico de infecção por HIV, dois diagnósticos de sífilis e um de hepatite B.

