Porto Alegre Porto Alegre autoriza antecipação da segunda dose de vacina contra covid para quem tem viagem marcada ao Exterior

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Passagem e declaração devem ser entregues para receber a dose Foto: Giulian Serafim/PMPA Intervalo mínimo para completar o ciclo imunizatório varia conforme o imunizante. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Os porto-alegrenses que têm viagem marcada para fora do Brasil mas ainda não completaram o esquema vacinal contra covid já podem antecipar a data de recebimento da segunda dose. A medida foi anunciada nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Para isso, o viajante terá que apresentar a passagem de ida no posto ou unidade móvel de imunização, juntamente com declaração específica para tal finalidade. É importante ressaltar que, nesse caso, o prazo mínimo para receber a injeção complementar varia conforme o fármaco administrado: 21 dias para Pfizer e 28 no caso de Oxford-Astrazeneca.

Já para quem recebeu Coronavac em ambos os procedimentos e embarcarão para países cujos órgãos regulatórios ainda não incluíram o produto em sua lista de vacinas autorizadas, a alternativa é obter terceira dose de outro fármaco aceito no destino de viagem. Isso pressupõe o cumprimento de normas do Ministério da Saúde para esse tipo de aplicação combinada.

O intervalo entre a segunda dose do imunizante chinês (produzido no Brasil pelo Instituto Butantan-SP) e a injeção complementar é de 28 dias. Caberá então ao viajante apresentar passagem adquirida em seu nome e comprovar – via documento ou meio eletrônico – que o país em questão não tem na sua lista o imunizante recebido anteriormente.

Em link específico no site oficial prefeitura.poa.br é possível obter o formulário específico para a declaração que precisa ser apresentada juntamente com a passagem. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com a Vigilância Sanitária de Porto Alegre, por meio do telefone (51) 3289-2400.

Exigências aos brasileiros

Confira, a seguir, como estão as exigências aos brasileiros que desembarcam em alguns dos principais destinos de viagem no Exterior.

São regras sujeitas a alteração pelos órgãos reguladores locais, portanto recomenda-se buscar informações atualizadas junto à companhia aérea onde a passagem foi adquirida, inclusive no que se refere a eventual obrigatoriedade de apresentação também do teste negativo de coronavírus.

– Argentina: exige comprovante de imunização completada há pelo menos 14 dias com Coronavac, Oxford, Pfizer ou Janssen, além de teste RT-PCR com 72 horas de antecedência do embarque e declaração juramentada no site do governo argentino. Menores de 18 anos não precisam estar vacinados, mas devem ter PCR negativo.

– Uruguai: esquema completo com qualquer vacina aplicada no Brasil há pelo menos 14 dias, PCR negativo colhido em até 72 horas antes da viagem, seguro-viagem que cubra toda a duração da permanência no país e declaração juramentada on-line previamente preenchida. Menores de 18 anos só precisam apresentar o teste.

– Estados Unidos: brasileiros com visto de entrada em dia voltaram a poder entrar nos Estados Unidos nesta segunda-feira (8). Exigências sanitárias: estar vacinado há pelo menos 14 dias com o esquema completo de qualquer vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – no Brasil, a lista inclui os fármacos Coronavac, Oxford, Pfizer e Janssen. Pede-se também teste negativo (PCR de até 72 horas antes do embarque ou antígeno de pelo menos 48 horas antes) para menores de 18 anos.

– Portugal: brasileiros com idade a partir de 12 anos devem apresentar teste negativo do tipo “RT-PCR” feito em até 72 horas antes do embarque ou então teste de antígeno realizada em até 48 horas antes do embarque;

– Espanha: é aceito comprovante de imunização completa há pelo menos 14 dias com qualquer um dos fármacos em uso no Brasil – Coronavac, Oxford, Pfizer e Janssen. A obrigatoriedade é válida a partir da adolescência (12 anos);

– França: permite a entrada de brasileiros imunizados com duas doses de Oxford ou Pfizer, bem como injeção única da Janssen, uma dose de Oxford mais uma de Pfizer ou duas de Coronavac mais uma de Pfizer;

– Reino Unido: brasileiros vacinados há pelo menos 14 dias com esquema completo de imunizante aprovado pelas autoridades britânicas podem entrar no país sem a necessidade de quarentena. Os fármacos em questão são Oxford (duas doses), Pfizer (duas doses), Janssen (duas doses) ou Moderna (duas doses, ainda não utilizado no Brasil). Da mesma forma, são aceitas combinações desses produtos. E a partir de 22 de novembro a lista incluirá Coronavac (duas doses). A obrigatoriedade vale apenas para viajantes a partir dos 18 anos;

– Alemanha: o desembarque é autorizado para brasileiros que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos 14 dias com vacina de Oxford, Pfizer ou Janssen (dose única). Crianças (zero a 12 anos) acompanhadas de adultos não precisam ter sido vacinacidas.

(Marcello Campos)

