Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

Prefeito Sebastião Melo garantiu retorno sem detalhar como pretende viabilizar o plano. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

Interrompido na edição passada por causa da pandemia de coronavírus, a tradicional festa de Réveillon na orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro, voltará a ser realizada na virada para 2022. A garantia é do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ao conversar com jornalistas neste sábado (13), durante o evento de reabertura do mirante conhecido como “Olhos Atentos”.

“A cidade vai ter novamente a festa de Ano Novo, pois queremos todos ocupando esse importante espaço”, frisou, adiantando que o assunto já é tema de tratativas com a empresa que detém a concessão do Parque da Harmonia e do chamado “Trecho 1” da orla, que abrange o local que recebia até 2019 os espetáculos musicais e pirotécnicos. “Estão todos convidados.”

Ele não forneceu detalhes sobre a celebração e como pretende viabilizá-lo, tendo em vista o potencial desse tipo de evento para aglomeração de multidões. Afinal, os indicadores relativos à covid já são menos assustadores que em dezembro e janeiro do ano passado, mas a pandemia ainda não acabou. Há, também, a questão da verba necessária.

Mirante

Dentre as autoridades e convidados estavam presentes o secretário municipal da Cultura, Gunter Axt, o diretor-superintendente da Fundação Iberê Camargo, Emílio Kalil, e o artista José Resende, que idealizou a intervenção, além do presidente do Conselho Renner, José Galló, Carla De Boni, diretora administrativa financeira da concessionária GAM3, e Matias Elter, executivo da empresa TMSA, que patrocinou o restauro.

Ao reinaugurar o mirante, o prefeito agradeceu o empenho e o trabalho de todos e defendeu a continuidade de obras ao longo dos governos, mesmo quando sob diferentes visões políticas e gerenciais: “Essa não é uma obra de nenhum governo e sim da nossa cidade. E a cultura só eleva o seu significado.”

Para Gunter Axt, “Olhos Atentos” está entre as peças de arte contemporânea em área pública mais célebres da capital gaúcha:

“Essa obra já nasceu como uma provocação simbólica, que se projetava quase como um trampolim dentro do lago. O monumento foi restaurado em uma orla renovada que tem reanimado o espírito de renascimento e encantamento e de confiança dos porto-alegrenses no futuro da cidade. Nos mostra também que ninguém faz nada sozinho”.

O artista agradeceu muito o apoio do poder público e da iniciativa privada e afirmou que desde a sua concepção a obra já envolve parcerias, começando pelo apoio da Renner: “Restaurar esse trabalho que já tem 16 anos em um cenário totalmente transformado e remodelado faz com que estejamos aqui festejando”, ressalta José Resende.

Inaugurado em 2006, “Olhos Atentos” está em um dos espaços mais visitados da cidade. Em 2005, Resende foi um dos artistas convidados pela 5ª Bienal do Mercosul para produzir obras permanentes para Porto Alegre. A obra foi fechada em 2019 para evitar acidentes, devido à falta de controle no limite de acesso (20 pessoas).

O restauro foi acompanhado de perto pelo artista durante a última semana e o valor estimado da reforma foi de R$ 40 mil, com apoio do Grupo TMSA – um dos principais fornecedores de equipamentos para terminais e movimentação de granéis sólidos.

Para garantir a segurança do público visitante e do monumento, foram instaladas câmeras e guarda-corpos metálico para limitar o número de pessoas que podem ficar no espaço, conforme explicou Alan Furlan, diretor operacional da GAM3 Parks:

“Ao atingir 20 pessoas, um terá que sair para a entrada da próxima. Nossa equipe está instalando câmeras no local para evitar novas depreciações, além de um totem informativo com limite de pessoas, história da obra e do artista”.

(Marcello Campos)

