Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Será implantado pronto atendimento virtual 24 horas para usuários do SUS Foto: Pedro Piegas/PMPA Será implantado pronto atendimento virtual 24 horas para usuários do SUS Foto: Pedro Piegas/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta segunda-feira (12) chamamento para empresas realizarem teste de soluções inovadoras com foco na operacionalização de telemedicina em urgência e emergência para pronto atendimento virtual 24 horas. Serão fornecidos serviços médicos e de enfermagem devidamente habilitados para usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira e seguem pelo prazo de 30 dias. Interessados podem fazer as inscrições aqui. O prefeito Sebastião Melo destaca que a inovação só faz sentido se trouxer a transformação social.

“Precisamos de decisões rápidas para beneficiar quem mais precisa. Soluções ágeis como a telemedicina geram benefícios, além de desafogar os serviços de saúde”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Porto Alegre possui quatro prontos atendimentos para acolhimento de urgência aos cidadãos. Aproximadamente 75% dos pacientes que chegam a essas unidades são casos leves (de classificação verde e azul), que demandam somente medicação, atestado e orientação.

O vice-prefeito Ricardo Gomes enfatiza que o município está aprendendo com a forma inovadora como a sociedade se organizou. “O que estamos fazendo é abrir a porta para o município testar o que de melhor tem no mercado. É a síntese da nossa administração, aproveitando a capacidade de inovação do setor privado”, ressalta.

Já o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, destaca que a grande procura por atendimento, agravada pela pandemia da Covid-19, causou aumento no tempo de espera. “Com a pandemia, precisamos nos reinventar para fornecer atendimento à população, abrindo novas portas para o uso da telemedicina.”

Para o secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, o desafio é usar a tecnologia para disponibilizar a telemedicina a toda população de Porto Alegre. “Estamos empolgados com a importância dessa iniciativa e com as novidades e soluções que os inscritos irão apresentar para melhorar o atendimento à população e a saúde das pessoas, especialmente das que mais precisam”, salienta.

