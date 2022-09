Brasil Mercado de aviação do Brasil foi o único com crescimento em julho, mostra estudo

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estudo aponta que a demanda doméstica por voos cresceu 0,9% em relação ao período pré-pandemia Foto: Reprodução Estudo aponta que a demanda doméstica por voos cresceu 0,9% em relação ao período pré-pandemia Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado aéreo doméstico do Brasil foi o único dentre os maiores do mundo que teve crescimento em julho de 2022, na comparação com o mesmo mês de 2019, segundo um levantamento da Iata (Associação Internacional de Transportes Aéreos).

O estudo aponta que, em julho, a demanda doméstica, medida pela métrica de receita por passageiro por quilômetro (RPK), cresceu 0,9% em relação ao período pré-pandemia. Já na comparação com o mesmo mês em 2021, a alta foi de 24,2%.

O desempenho superou o dos mercados aéreos domésticos dos Estados Unidos, que recuou 8,4%, da Austrália, com queda de 10,2%, e da China, que teve perda de 30,5%. Comparando a indústria como um todo, o setor ficou 13,1% menor em julho do que no período pré-pandemia.

No relatório, a Iata destaca que “após alguns meses de evolução lateral, o tráfego [doméstico brasileiro] aumentou substancialmente este mês, com uma variação mês a mês de 28,8%”.

Para Dany Oliveira, diretor da Iata no Brasil, “o mercado brasileiro tem apresentado um crescimento resiliente ao longo dos meses e por isso conseguiu ultrapassar os valores observados pre-pandemia. O Brasil foi o único país entre os grandes mercados domésticos de aviação a superar essa marca no mês de julho”.

“Importante notar que 1,5 milhão de passageiros internacionais voaram de ou para o Brasil nesse mês de julho – maior valor desde fevereiro de 2020”, diz Oliveira.

“As viagens aéreas de passageiros continuam sua recuperação robusta, com receita de passageiros-quilômetros aumentando 58,8% em termos anuais em julho”, destaca a organização. Até o momento, os voos domésticos são os principais responsáveis pela recuperação. Em julho, eles tiveram uma alta de 86,9% na comparação com o mesmo mês de 2019.

Internacionalmente, a flexibilização de restrições de viagem na região Ásia-Pacífico ajudou a manter o movimento de recuperação dos RPKs de voos internacionais, com aumento de 150,6% ante julho de 2021, mas ainda 32,1% abaixo do nível de 2019.

Somando voos domésticos e internacionais, a oferta está 23,6% abaixo do período pré-pandemia, mas 37,3% maior que em 2021. As regiões com melhor desempenho são a América do Norte e a América Latina, com a capacidade total 9% menor que em 2019.

“Olhando para o futuro, as reservas futuras indicam uma clara tendência de alta para o tráfego doméstico. As reservas internacionais perderam um pouco de impulso em julho, uma ligeira queda que é atribuída a tendências sazonais”, diz o relatório.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil