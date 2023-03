Porto Alegre Porto Alegre cede o uso do Parque Saint Hilaire à prefeitura de Viamão

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Conforme o projeto, a prefeitura de Viamão compromete-se a atualizar as permissões de uso que recaem sobre as quatro áreas de lazer cedidas pela Capital Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA Conforme o projeto, a prefeitura de Viamão compromete-se a atualizar as permissões de uso que recaem sobre as quatro áreas de lazer cedidas pela Capital. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA) Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta segunda-feira (6) o projeto de lei 004/22 que cede o uso e a administração de parte do Parque Municipal Saint Hilaire e áreas de lazer à prefeitura de Viamão. A justificativa é que 82% do território está localizado na cidade da Região Metropolitana e o acesso ao parque é feito pelo município vizinho.

“Temos a certeza que farão a gestão e conservação ambiental do espaço com muita responsabilidade e cuidado. A conquista é de todos nós e será um passo enorme para dar sustentabilidade à Região Metropolitana. Feliz de uma cidade que tem tamanha riqueza ambiental” – Prefeito Sebastião Melo.

Conforme o projeto, a prefeitura de Viamão compromete-se a atualizar as permissões de uso que recaem sobre as quatro áreas de lazer cedidas por Porto Alegre, além de realizar o levantamento topográfico e a descrição correta dos cerca de 900 hectares cedidos. O parque possui uma área total de aproximadamente 1500 hectares. A cessão de uso será por 30 anos.

Grande momento

O prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, destacou a importância de assumir a gestão do espaço público e investir cada vez mais na infraestrutura. “Este é um grande momento para Viamão. Nossa gestão tem trabalhado para oferecer à população mais qualidade de vida e opções de lazer. Com a sanção, poderemos tirar o projeto do papel e transformar o Saint Hilaire no espaço que os viamonenses merecem”, disse Magalhães.

Também estiveram presentes no evento secretários municipais, vereadores, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier, presidente da Câmara de Vereadores de Viamão, André Gutierres, e o ex-prefeito de Viamão, deputado estadual Valdir Bonatto.

Espaço de Porto Alegre

Permanecem na gestão do município cerca de 240 hectares de preservação, devendo ser descontados dessa área o Hospital Veterinário, Centro Administrativo e as unidades de lazer, estimando-se um total de 140 a 150 hectares remanescentes.

Grupos técnicos e profissionais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente Urbanismo e Sustentabilidade vão debater e categorizar a preservação dentro das unidades de conservação que ainda pertencem a Porto Alegre. Por conta da nova delimitação da Unidade ser próxima ao viveiro municipal, serão feitos estudos aprofundados na flauna e flora nativas da cidade. Também existem novas possibilidades, principalmente para a regeneração de áreas degradadas.

