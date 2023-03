Inter Inter terá desfalques para a última rodada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pedro Henrique e Mano Menezes tomaram cartão amarelo durante o clássico Foto: Ricardo Duarte/Inter Pedro Henrique e Mano Menezes tomaram cartão amarelo durante o clássico (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além de perder o clássico, o Inter terá outros motivos para se preocupar na reta final do estadual. O artilheiro do Gauchão, Pedro Henrique, e o técnico Mano Menezes, irão desfalcar a última rodada do Campeonato Gaúcho. O goleiro Keiler, que acabou quebrando dois dentes, Vitão e Baralhas serão reavaliados pelo departamento médico colorado.

O atacante e o treinador tomaram cartão amarelo por reclamação no final do primeiro tempo. Automaticamente, pois estavam pendurados, estão fora da partida contra o Esportivo, no sábado (11), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Keiler, aos 28 minutos, o goleiro saiu para cortar o cruzamento, mas acabou atingindo Vitão. O goleiro acabou sangrando, recebeu atendimento médico e quebrou dois dentes. Apesar do acidente, permaneceu até o fim do GreNal.

Baralhas acabou deixando o campo no intervalo da partida para a entrada de Matheus Dias. O volante teria se chocado com o volante do Grêmio. Já Vitão, ficou no gramado até os 29 no segundo tempo, mas sentiu um problema na coxa esquerda. Os três jogadores serão analisados pelo departamento médico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-tera-desfalques-para-a-ultima-rodada-do-campeonato-gaucho/

Inter terá desfalques para a última rodada do Campeonato Gaúcho