Grêmio "Hoje ganhamos e é o mais importante", diz Suárez após a vitória diante do Inter

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Apesar de não ter marcado gol, Suárez foi peça importante nas movimentações do Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Apesar de não ter marcado gol, Suárez foi peça importante nas movimentações do Tricolor (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A principal contratação do Grêmio estreou no clássico GreNal, nesse domingo (5), na Arena. Suárez, apesar de não ter marcado, foi peça fundamental no esquema tático do Tricolor durante todo o jogo.

No gol que decretou a vitória do Grêmio, Suárez chamou a marcação para que deixasse um espaço aberto para Carballo entrar e conseguir concluir para o fundo do gol. Sem botar a bola para as redes, o camisa 9 falou em entrevista que o importante era ganhar, não importava como.

“O importante era ganhar e não importa quem fizesse os gols, mas sim que a equipe ganhasse. Os clássicos tem que ganhar de alguma forma, não importa como. Hoje ganhamos e é o mais importante”, disse Suárez.

Suárez mais uma vez viu a Arena do Grêmio lotada, quase 50 mil torcedores estiveram presentes para o GreNal 438. A partida teve o segundo maior público no ano, abaixo apenas da estreia em 2023, na Recopa Gaúcha.

“O ambiente impressionante, espetacular, uma demonstração que a torcida está junto com o time todo esse começo de ano”, falou o camisa 9.

