Inter “É doído sofrer um gol no último minuto”, diz Alan Patrick após a derrota no GreNal

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aos 30 do segundo tempo, o camisa 10 fez o gol do empate do Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter Aos 30 do segundo tempo, o camisa 10 fez o gol do empate do Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após sair perdendo no primeiro tempo do Grenal, o Inter foi atrás e buscou o empate com um golaço de Alan Patrick. No final da partida, quando tudo parecia acabar no empate, Carballo marcou o gol da vitória dos donos da casa no último minuto da etapa final. O autor do gol colorado, Alan Patrick, lamentou e disse que é “doído perder e tomar gol no último minuto” do clássico.

“É doído sofrer um gol no último minuto, depois que conseguimos criar, chegar ao empate, mas é manter a cabeça boa. É difícil perder GreNal, mas é ter mentalidade forte e focar para buscar o título”, disse o camisa 10.

Apesar do Colorado perder o clássico, a derrota não significa nada em termos de tabela de classificação. O Inter continua sendo o vice-líder da competição, com 19 pontos. Alan, ainda em entrevista, falou que o foco do grupo está em conquistar o Campeonato Gaúcho.

“Agora temos que mostrar o quão forte somos, vamos avaliar tudo. Clássico é assim, nos detalhes, tivemos oportunidade, não conseguimos ser efetivos. Vamos ter tranquilidade, descansar e com certeza vamos brigar para sermos campeões”, disse Alan Patrick.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/e-doido-sofrer-um-gol-no-ultimo-minuto-diz-alan-patrick-apos-a-derrota-no-grenal/

“É doído sofrer um gol no último minuto”, diz Alan Patrick após a derrota no GreNal