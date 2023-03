Grêmio Villasanti sente desconforto, deixa o GreNal e será reavaliado pelo departamento médico do Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

O volante deixou o gramado aos 15 minutos do primeiro tempo Foto: Lucas Uebel/Grêmio O volante deixou o gramado aos 15 minutos do primeiro tempo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio venceu o Inter, por 2 a 1, na Arena do Grêmio, nesse domingo (5). Dentro do gramado, o Tricolor saiu com preocupação com o volante Villasanti. Ainda no primeiro tempo, o paraguaio deixou o gramado com dores na coxa esquerda e deve ser reavaliado pelo departamento médico gremista.

Após sentir a dor, o Renato substituiu o volante por Carballo, que inclusive marcou o gol da vitória. Em entrevista coletiva, o técnico gremista afirmou que o jogador sentiu uma contratura no local e ficará aos cuidados dos médicos do Grêmio.

“Infelizmente o Villasanti sentiu a contratura na coxa, ele queria continuar, mas falei que não. Preferi tirar e coloquei o Felipe”, disse Renato.

Para a última partida do Gauchão, na fase de classificação, contra o Ypiranga, em Erechim, o volante não deve estar presente na lista de relacionados. O time do Grêmio deve ter os reservas, já que o Tricolor já está classificado para as semifinais.

