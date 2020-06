Porto Alegre Porto Alegre chega a 45 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Paciente estava desde 27 de maio internada. Foto: Clóvis S. Prates/HCPA Paciente estava desde 27 de maio internada. (Foto: Clóvis S. Prates/HCPA) Foto: Clóvis S. Prates/HCPA

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) informou nesta segunda-feira (8) o registro do 45⁰ óbito de paciente de Porto Alegre confirmado com coronavírus. A vítima foi uma mulher de 80 anos, que estava internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela tinha histórico de doença cardiovascular. A notificação foi feita em 27 de maio e o exame PCR teve resultado positivo para Covid-19.

São 1.712 casos na Capital, segundo a SMS, além de 4.753 casos suspeitos, 4.614 casos negativos e 619 recuperados. Há 62 pacientes confirmados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 36 pacientes suspeitos nesse tipo de unidade.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre