Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Volta de eventos como feiras de artesanato terá que esperar mais um tempo. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA)

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (8), o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, anunciou que não avançará no processo de flexibilização das restrições impostas a atividades não essenciais na capital gaúcha. O motivo é o aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivos) por pacientes de coronavírus na cidade.

Ainda segundo ele, a decisão de “segurar a onda” foi tomada durante reunião dos integrantes do Comitê Técnico de Enfrentamento à pandemia. Na última sexta-feira, Porto Alegre tinha 46 leitos de UTI em utilização por infectados pela Covid-19, ao passo que na tarde desta segunda-feira, o número subiu para um número recorde de 62. Ou seja: quase 35% de expansão.

Marchezan acrescentou que os dados referentes à demanda da população por leitos de UTI no âmbito do coronavírus continuam sob análise nas próximas 48 horas, de olho na necessidade de adoção de decisões adequadas ao contexto local da pandemia.

“Eu vou suspender qualquer nova flexibilização que estava prevista para hoje [segunda-feira]”, sublinhou Marchezan em sua “live” na internet. “Não é um momento nem de pânico nem de susto, mas de cautela e precaução.”

Ele revelou que a prefeitura pretendia liberar já nesta segunda-feira uma série de atividades, tais como a prática de esportes coletivos, feiras de artesanato e cursos livres, antes que os números mostrassem a necessidade de frear esse ritmo de reabertura. Também estava prevista a ampliação da capacidade de operação nas igrejas e demais templos religiosos, atualmente condicionada a limites de público.

Surtos

Desde a chegada da pandemia de coronavírus, há quase três meses, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre tem monitorado não apenas as suspeitas e confirmações, mas também possíveis surtos da doença, ou seja, quando há há mais de dois casos simultâneos em um mesmo lugar. Ao menos oito situações desse tipo são acompanhadas no momento.

Uma recente reunião entre os membros do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus detalhou as oito ocorrências desse tipo ainda em andamento e como tem sido a condução dos casos pelas equipes técnicas. O grupo também se encontrou com representantes de instituições hospitalares, a fim de formular ações conjuntas que ampliem o compartilhamento de informações pelos envolvidos.

Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal aplicou testes (rápidos e PCR) em uma lista de locais que inclui hospitais, clínicas e serviços de saúde como laboratórios, além de um órgão público, abrangendo 264 pessoas, abrangendo dois grupos: profissionais da saúde (197 indivíduos) e usuários dos serviços do setor (58) da capital gaúcha. No primeiro grupo, 63 indivíduos receberam resultado positivo para coronavírus. Já o outro teve 14 confirmações.

(Marcello Campos)

