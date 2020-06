Porto Alegre Porto Alegre chega a 71 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Foram confirmadas três mortes por Covid-10 nesta quarta. Foto: Reprodução Foram confirmadas quatro mortes por Covid-10 nesta quarta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) confirmou três mortes nesta quarta-feira (24) decorrentes do coronavírus, chegando a 71 óbitos pela doença.

O 69⁰ óbito de paciente de Porto Alegre foi de uma mulher de 70 anos que estava internada desde 11 de junho no Hospital São Lucas da PUC, em UTI (unidade de terapia intensiva) desde o dia 21 de junho. O exame positivo para Covid-19 saiu no dia seguinte. Ela tinha histórico de hipertensão, diabete e obesidade.

O 70⁰ paciente da Capital que morreu por coronavírus foi um homem de 68 anos. Ele internou no Hospital São Lucas da PUC por suspeita de infarto em 7 de junho. No dia 19 ele foi transferido para UTI e o exame PCR foi coletado no mesmo dia, com resultado positivo na última segunda-feira (22). Ele tinha histórico de hipertensão e diabete.

O 71⁰ óbito ocorreu no domingo (21) e foi notificado nesta terça, após resultado positivo para Covid-19. A vítima foi uma mulher de 81 anos que foi internada no Hospital Vila Nova em 25 de maio e transferida para o Hospital Conceição no dia 21. Ela tinha hipertensão e doença cardiovascular.

