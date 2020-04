Porto Alegre Porto Alegre chega a décima primeira morte por coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Ele havia sido internado no dia primeiro de Abril no Hospital Conceição. (Foto: Reprodução)

Foi confirmada na tarde desta sexta-feira a morte do décimo primeiro paciente em Porto Alegre com coronavírus. O óbito aconteceu no dia 21 de abril, na terça-feira. O paciente era um homem, de 75 anos, cardiopata e diabética. Ele havia sido internado no dia primeiro de Abril no Hospital Conceição.

A equipe da Secretaria de Saúde esteve na aldeia Guarani Ponta do Arado nesta sexta-feira para a vacinação contra a gripe. Povos indígenas são grupos prioritários por serem mais suscetíveis às doenças respiratórias, principal causa de mortalidade dessa população.

