Porto Alegre Porto Alegre chega a quase 49 mil casos de coronavírus e 1.568 óbitos

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Na Capital, 48.981 pessoas se recuperaram da doença e 1.568 morreram. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de casos 60.360 confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quarta-feira (2). Entre estes, 48.981 pessoas se recuperaram da doença e 1.568 morreram. Também foram registrados 163.012 casos negativos e outros 12.086 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam, até as 20h, com 260 casos confirmados de Covid-19 adultos e um caso na pediatria. Há também 44 casos suspeitos de adultos.

Novo decreto

Nesta quarta-feira (2), a prefeitura divulgou a edição de um novo decreto com regramentos para o combate ao coronavírus. O horário do comércio de rua e shoppings será ampliado, em relação ao decreto atual do município, e seguirá os mesmos termos do governo do Estado, até as 20h. Já os restaurantes, bares e similares terão horário mais restrito do que é hoje na Capital, até às 22h, caso o decreto estadual mantenha este regramento.

Em nota, o Município diz que entende a intenção do Estado em restringir o horário de funcionamento e concorda com o momento epidemiológico da decisão, mas está atento às possibilidades de flexibilizações dessa medida pela repercussão econômica negativa.

Segundo a mesma nota, a permanência em parques e praças também deverá seguir a mesma regra do governo do Estado, embora imponha dificuldades práticas, já que a Capital conta com mais de 600 praças e parques. Será solicitado que a fiscalização fique sob responsabilidade da Brigada Militar.

