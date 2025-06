Porto Alegre Porto Alegre: cinco comportas são fechadas e trânsito sofre alterações no 4º Distrito

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











As comportas 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, devem ter os portões fechados até a manhã desta segunda-feira (30). Foto: Luciano Lanes/PMPA As comportas 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, devem ter os portões fechados até a manhã desta segunda-feira (30). (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Porto Alegre iniciou neste domingo (29) uma série de ações preventivas diante da previsão de frio intenso nos próximos dias e da possibilidade de elevação do nível do Guaíba. A Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências (Copae) se reuniu no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA) para avaliar o cenário e definir estratégias.

Como parte das medidas, cinco comportas do sistema de proteção contra cheias começaram a ser fechadas. A ação atinge diretamente a região do 4º Distrito e provocará alterações no trânsito. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou os trabalhos pela comporta 12, que está em obras. Nesse ponto, o fechamento é feito com bags de uma tonelada e reforço de argila compactada. As comportas 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, devem ter os portões fechados até a manhã desta segunda-feira (30).

Segundo a empresa Catavento Meteorologia, contratada pela prefeitura, a queda nas temperaturas deve começar na tarde de segunda-feira. Entre terça (1º) e quarta-feira (2), os termômetros podem marcar mínimas de até 2 °C, com sensação térmica ainda mais baixa devido ao vento sul.

Com o fechamento da comporta 12, que liga a rua Voluntários da Pátria à avenida Castelo Branco, na altura da avenida Cairú, motoristas devem buscar rotas alternativas. Para acessar a área central, a orientação é seguir pela própria Voluntários ou pela avenida Farrapos. Já a entrada na avenida Portuária será controlada por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), com acesso restrito pela avenida Ernesto Neugebauer e rua João Moreira Maciel, no bairro Humaitá.

Na região das ilhas, a Defesa Civil intensificou as ações de acolhimento. Um posto avançado permanece em funcionamento na Ilha da Pintada com apoio do Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros, Aeronáutica e demais forças de segurança. As equipes atuam diariamente no resgate de pessoas e animais afetados pelas enchentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-cinco-comportas-sao-fechadas-e-transito-sofre-alteracoes-no-4o-distrito/

Porto Alegre: cinco comportas são fechadas e trânsito sofre alterações no 4º Distrito

2025-06-29